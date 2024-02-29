«الأونروا»: الوضع في غزة كارثي ونطالب بفتح المعابر السبعة

كشف المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، عن الوضع في قطاع غزة مع مرور أكثر من 145 يومًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 29 ألفًا و890 شخصًا أغلبهم من الأطفال والسيدات.

مطالب بفتح معابر غزة

وأوضح «أبو حسنة» بحسب فضائية «تليفزيون فلسطين»، أن الوضع في غزة كارثي وخصوصًا بالشمال، والسكان لا يقوون على مواجهة الأمراض، مطالبا بفتح المعابر البرية السبعة مع غزة والإسراع في عمليات التفتيش، متابعًا: «ما يجري من منع للمساعدات خطير وغير مفهوم وخرق للقانون الإنساني الدولي».

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة رغم وقوف دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تنفيذ عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، في دعوى مقدمة من دولة جنوب إفريقيا واستماع المحكمة خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري لشهادات علنية لعدة دول، حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وقدمت مصر شهاداتها على لسان ممثلتها القانونية المستشارة ياسمين موسى.