باحث سياسي: نتنياهو يعطل حسم صفقة تبادل المحتجزين

قال أمير مخول الكاتب والباحث السياسي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد حسم صفقة تبادل المحتجزين، وستحول الأمر إلى مجلس الحرب الموسع قريبا، وهذا يعني عمليا وضع معوقات أمام الصفقة.

إسرائيل تعيش في ضغط كبير قبل رمضان

أضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتجاه السائد في حكومة الاحتلال زيادة وقت المفاوضات بدلا من حسم الصفقة، لكن إسرائيل تعيش في ضغط كبير للغاية بسبب حلول شهر رمضان المبارك، لأن الأقصى والقدس سيصبحان محور الصراع الأساسي في الفترة المقبلة.

الائتلاف الحاكم اهتز بخطاب «جالانت»

أوضح أن السياسة الإسرائيلية متعثرة حاليا، ولا تريد أن تحسم الصفقة، ونتنياهو لا يهتم بإتمام الاتفاق، والائتلاف الحاكم اهتز أمس، بخطاب «جالانت» حول تجنيد المتدينين لأنه ألقى قنبلة سياسية داخل الائتلاف الحاكم، وهذا قد يهدد وجوده.