خبير: طريقة نتنياهو في الحكم سببت مشاكل كبيرة داخل دولة الاحتلال

قال فضل طهبوب، خبير الشؤون الإسرائيلية، من القدس المحتلة، إن المجتمع الإسرائيلي يعاني من مشكلة وتعقيدات كبيرة منذ حرب في قطاع غزة، مشددًا على أنه كان هناك تظاهرات مستمرة لإسقاط نتنياهو بسبب أسلوبه في محاولة السيطرة على الدولة.

مجلس الحرب قرر سحب فكرة بن غفير

وشدد «طهبوب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن أصوات العلمانيين بدأت في الصعود بالمجتمع الإسرائيلي، مؤكدًا أن التناقضات زادت بشكل كبير ومجلس الحرب قرر سحب فكرة بن غفير.

وأشار إلى أنه في كل عام في شهر رمضان يكون هناك اشتباكات مع الإسرائيلينيين والفلسطينيين بدون حرب غزة، إلا أنه الآن الجميع متخوف من رمضان، ووجود صدام واسع في القدس ويتحول الصدام في الضفة الغربية أيضًا.