رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

خبير: طريقة نتنياهو في الحكم سببت مشاكل كبيرة داخل دولة الاحتلال

كتب:

عمرو هلال
07:14 ص | الخميس 29 فبراير 2024
مظاهرات في إسرائيل

مظاهرات في إسرائيل

قال فضل طهبوب، خبير الشؤون الإسرائيلية، من القدس المحتلة، إن المجتمع الإسرائيلي يعاني من مشكلة وتعقيدات كبيرة منذ حرب في قطاع غزة، مشددًا على أنه كان هناك تظاهرات مستمرة لإسقاط نتنياهو بسبب أسلوبه في محاولة السيطرة على الدولة.

 مجلس الحرب قرر سحب فكرة بن غفير

وشدد «طهبوب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن أصوات العلمانيين بدأت في الصعود بالمجتمع الإسرائيلي، مؤكدًا أن التناقضات زادت بشكل كبير ومجلس الحرب قرر سحب فكرة بن غفير.

 

وأشار إلى أنه في كل عام في شهر رمضان يكون هناك اشتباكات مع الإسرائيلينيين والفلسطينيين بدون حرب غزة، إلا أنه الآن الجميع متخوف من رمضان، ووجود صدام واسع في القدس ويتحول الصدام في الضفة الغربية أيضًا.

اقرأ المزيد:

مظاهرات في إسرائيل.. وتهديدات من أهالي المحتجزين لـ نتنياهو

مظاهرات في إسرائيل تطالب الحكومة بإبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين

إسرائيل تتآكل من الداخل: مظاهرات ضد نتنياهو.. وجيش الاحتلال يعيد استخدام «ندى السماء»

مظاهرات أمام منزل بنيامين نتنياهو تطالب بإقالته.. إسرائيل ستسقط بسببه

نائب أيرلندي: دول أوروبا تدعم إسرائيل باستثناء بلادنا تشهد مظاهرات ضدها
بقلم عمرو هلال