القاهرة الإخبارية: أزمة الجوع تفتك بأهل غزة.. والخطر يزيد كل يوم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان «الخطر يزيد كل يوم.. أزمة الجوع تفتك بأهل غزة»، يكشف عن صرخات الجوع والآلام التي تتعالى في أرجاء غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم حرب

أفاد التقرير بأن الاحتلال الإسرائيلي بدأ جرائم على القطاع لا تختلف عما يحدث في الحرب العسكرية، إذ بات أكثر من مليوني شخص على موعد مع أزمات جديدة، ألا وهي الجوع والفقر والعطش والمرض.

حال سكان غزة

أشار التقرير إلى أن حال السكان لا يبشر بالخير، لاسيما عقب تحذيرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من الأوضاع التي وصل إليها قطاع غزة، وأكدت الوكالة انخفاض كم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع في شهر فبراير الجاري بنحو 50% مقارنة بشهر يناير الماضي.

توقف عدد من الدول عن دعم «أونروا»

أضاف التقرير أن الدول الكبيرة المانحة للوكالة بما فيها الولايات المتحدة قد توقفت عن تمويل الوكالة بسبب مزاعم تورط موظفيها في عملية «طوفان الأقصى»، وقد نفت الوكالة هذا الأمر تمامًا، لكن إسرائيل وداعميها فعلت هذا الأمر للضغط على الفلسطينيين.