أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لقطع الماء عن الفلسطينيين في غزة

قال الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تستخدم الطعام والمساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، كسلاح ضد الفلسطينيين، وأمريكا توافق على ذلك، مطالبا بأن يكون دخول شاحانات المساعدات إلى القطاع، ضمن شروط أي صفقة لتبادل المحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مؤكدًا أن المجتمع الأمريكي يعلم أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع.

أكد خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تعطل المفاوضات وتعرقلها وتستخدم الطعام كسلاح، مشيرًا إلى أن هدف إسرائيل الآن قطع الماء عن الفلسطينيين وقتلهم والتنكيل بهم ونشر الأمراض والأوبئة، إضافة إلى دفعهم ترك غزة بشكل أو بآخر.

مشكلة توزيع المساعدات داخل قطاع غزة

واستكمل: «مشكلة دخول المساعدات تكمن في توزيعها داخل القطاع، وغزة بالكامل تحتاج لوقف إطلاق النار لدخول المساعدات ووصلها إلى المدنيين بشكل سريع».

أشار إلى أنه يجب أن تضغط أمريكا على إسرائيل ولا يجري قبول معادلة المحتجزين مقابل الطعام، لأن هذا عقاب جماعي ومخالف للقوانين الإنسانية، مؤكدًا أنه من المعروف أن هناك آلاف الشاحنات تنتظر والاحتلال الإسرائيلي يعطل دخولها لقطاع غزة.