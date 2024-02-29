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دراما المتحدة

الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع السيئة في غزة فاقت كل الحدود

كتب:

هانى حسن
09:34 ص | الخميس 29 فبراير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن استمرار وفيات الأطفال يوميا في مناطق شمال غزة، بسبب انعدام الغذاء والمياه والدواء، مؤكدا أنّه يتواصل مع المنظمات الدولية وهناك ضغوط لإلزام الاحتلال بوقف التجويع والالتزام بالقوانين الدولية.

وأعرب الهلال الأحمر الفلسطيني، عن أمله في تحرك جاد وحقيقي لوقف المجاعة في قطاع غزة، لأن سوء الأوضاع الإنسانية فاق كل الحدود.

 

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بقلم هانى حسن