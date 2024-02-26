الهلال الأحمر الفلسطيني يعلق الخدمات احتجاجا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعليق تنسيق المهمات الطبية في قطاع غزة 48 ساعة بسبب انتهاكات الاحتلال ضد طواقمها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» في خبر عاجل.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في يوم السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى مما دفع الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية السيوف الحديدية التي جرت وتستمر حتى الآن وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 29 ألف و500 شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات.

الاستماع لمحكمة العدل الدولية

وتستمع محكمة العدل الدولية للدعوى المقدمة ضد إسرائيل في دعوى قدمتها دولة جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بتنفيذ عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وسط تقديم مصر مرافعة واسعة ضد سلوكيات الاحتلال الإسرائيلي منذ النكبة الفلسطينية في مايو 1948 حتى الآن.