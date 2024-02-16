المرصد الأورومتوسطي: أكثر من 95 أستاذ جامعة استشهدوا في غارات إسرائيلية

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن استهداف الجيش الإسرائيلي المنهجي وواسع النطاق للجامعات والأعيان الثقافية يقضي على آخر مظاهر الحياة ويشكل تكريسا للإبادة الجماعية، وفق نبأ عاجل أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

تعطيل كامل للدراسة في الجامعات

وأشار إلى أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى تعطيل كامل للعملية التعليمية في الجامعات والكليات الجامعية والمجتمعية.

وذكر أن 3 من رؤساء الجامعات وأكثر من 95 عميدا وأستاذ جامعة استشهدوا في غارات إسرائيلية، مشيرًا إلى أن 88 ألف طالب فلسطيني حرموا من مواصلة تلقي تعليمهم الجامعي وتعذر على 555 آخرين الالتحاق بالمنح الدراسية في الخارج.

تدمير 5 جامعات في قطاع غزة

وأوضح أن 5 من أصل 6 جامعات في قطاع غزة تم تدميرها بشكل كامل أو جزئي بفعل عمليات الاستهداف الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الخسائر المادية التي لحقت بالجامعات في غزة جراء التدمير تفوق 200 مليون دولار.