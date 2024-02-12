المرصد الأورومتوسطي: وثقنا وفاة 3 أطفال بسبب الجفاف في غزة

أكد محمد المغبط، المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، أن معظم المستشفيات في قطاع غزة توقفت عن العمل، كما أن الاتصالات شبه منقطعة، موضحًا أن منطقة شمال القطاع أصبحت معزولة الآن عن الوسط والجنوب، وهو ما يفاقم الأزمة في القطاع.

200 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على رفح

وأوضح «المغبط»، خلال حواره عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة قاس جدًا، وقوات الاحتلال تستهدف التجمعات من السكان حول نقاط توزيع المساعدات الإنسانية، وليس من السهل الحصول على هذه المساعدات، مشيرا إلى أن هناك 200 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على رفح ليلة الأمس.

وأشار المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال القطاع جعلت من الصعب للأفراد الحصول على المواد الغذائية ومياه الشرب، مؤكدًا أن المرصد وثّق وفاة 3 أطفال بسبب الجفاف ولم يتم حصر العدد كامل بسبب توقف المستشفيات عن العمل.

35 ألف شهيد منذ بدء العدوان

وأضاف، أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى 7 فبراير الجاري، وصل عدد الشهداء إلى 35 ألف شهيد، من بينهم 13600 من الأطفال، و7600 من النساء، والعدد الأكبر من الشهداء هو من المدنيين الفلسطينيين في القطاع.