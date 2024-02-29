كاتب صحفي: الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة في احتفالية «قادرون باختلاف»

قال الكاتب الصحفي، شادي زلطة، إنّ الرسائل المهمة التي بعث بها الرئيس السيسي في احتفالية «قادرون باختلاف»، متعلقة بالجهود المصرية المبذولة في إطار ملف القضية الفلسطينية، والمحاولات المصرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ملف المساعدات رسالة ليست بالأولى التي يبعث بها الرئيس

وأضاف «زلطة» خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية يارا مجدي، أنّ ملف المساعدات الإنسانية، هي رسالة ليست بالأولى التي يبعث بها الرئيس السيسي في أى فاعلية، مع تأكيده بأن مصر لم تتوقف عن إدخال المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة، بالإضافة إلى أن 80% من المساعدات هي مصرية بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.

الرئيس السيسي متابع لكل ما يُثار في منصات التواصل الاجتماعي

وأكد، أن الرئيس السيسي متابع لكل ما يُثار في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيما يتعلق بتصريحات التي تطلق بشأن القضية الفلسطينية، موضحا أن الفترة الماضية شهدت حالة من توجيه أصابع اتهام لمصر بأنها هي السبب في عدم دخول المساعدات لغزة، ولكنها أكدت مرارًا أنها لم تتوقف عن إدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كامل لأهالي القطاع.