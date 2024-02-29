تفاصيل زيادة أجور العاملين في لبنان.. مفاوضات وموافقة برلمانية

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت إنَّ جلسة مجلس الوزراء اللبناني أمس كانت مهمة للغاية، وسيطرت على عناوين الصحف اليوم، لما أقرّته من قرارات تخص زيادات أجور العاملين في القطاع العام بالدولة اللبنانية والعسكريين.

تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة

وأضاف سنجاب خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» وتقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وآية الكفوري أنَّ ذلك يأتي بعد مفاوضات دامت لعدة أسابيع حول هذه الزيادات منذ تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة والتي بدأ سريانها منذ مطلع العام الجاري.

وأشار سنجاب إلى أنَّ هذه الزيادات تلبي طموحات قطاع كبير من الموظفين، لكنها لم تطل القطاع الآخر، علما بأنَّ أغلب القطاعات العامة في لبنان دخلت في إضرابات بسبب أزمة الأجور، وجاءت هذه الجلسة لتعالج الأمر إلا أنّها أثارت انقساما بين الموظفين.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت أن هناك من استقبل الجلسة بترحاب شديد وهناك من تحفظ عليها، حيث طالب البعض بأن تكون نسبة الزيادات موازية للارتفاع الكبير في الأسعار، خاصة أن التسعير في لبنان بالكامل بالدولار الأمريكي، وهذا يتزامن مع تقرير منظمة العمل الدولية الذي أشار إلى أن نسبة البطالة في لبنان تصل إلى 30% وبالأخص بعد الأزمة التي دخلت منذ أواخر 2019.