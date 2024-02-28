الفصائل الفلسطينية في لبنان ترد.. رشقات صاروخية تستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي

أكد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، أنه قد سبق للفصائل الفلسطينية أن تستخدم الأراضي اللبنانية وتحديدًا جنوبها لشن هجمات ضد إسرائيل، مضيفًا أن الهجمة اليوم كانت الأكبر منذ بدء التوترات اللبنانية الجنوبية في الثامن من أكتوبر، موضحًا أنه تم إطلاق رشقتين صاروخيتين كل رشقة كانت تضم عشرات الصواريخ والتي تستهدف هدفين للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل.

أهداف ضربات الفصائل الفلسطينية

وأضاف سنجاب، خلال مراسلته للقناة، أن الفصائل الفلسطينية أعلنت أن الضربة جاءت ردًا على المجازر التي ترتكب في غزة وعملية اغتيال صالح العاروري في بيروت في الثاني من شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أن حزب الله قد سبق أن أعلن عن تنفيذ عدد من العمليات ردًا على هذه العملية التي استهدفت جنوب العاصمة اللبنانية.

وتابع: «الحرب والعمليات العسكرية على أرض الواقع يوازيها حرب كلامية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، إسرائيل دائمة التهديد بالوصول إلى العاصمة اللبنانية أو الحرب الشاملة على الدولة اللبنانية منذ بداية التوترات على حدود الجنوب اللبناني في الثامن من أكتوبر».

تهديدات حزب الله اللبناني

واستكمل: «على الجانب الآخر يهدد حزب الله اللبناني الجانب الإسرائيلي، وكانت أبرز التهديدات على لسان الأمين العام لحزب الله وكان يعلن قبل 10 أيام أن حزب الله يمتلك ترسانة صواريخ قادرة على الوصول من كريات شمونة إلى أقصى مدى في الجانب الإسرائيلي».