كاتب صحفي: مصر أكبر داعم لوحدة واستقرار السودان

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إنَّ زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلى مصر، في هذا التوقيت هي زيارة بالغة الأهمية، مشيرا إلى أهمية السودان بالنسبة لمصر، وأنها العمق الاستراتيجي للبلاد كما تؤثر على الأمن القومي له1ا السبب.

وأضاف في مداخلة هاتفية له، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ زيارة المسؤول السوداني البارز لمصر، جاءت على خلفية امتداد الأزمة السودانية التي اندلعت في أبريل 2023 ومستمرة لوقتنا الحالي، وسط تطورات كبيرة على الأرض تؤثر بشكل كبير على اقتصاد وشعب السودان.

مصر أكبر دولة داعمة لوحدة واستقرار السودان

وتابع الكاتب الصحفي: «من المعروف أن مصر هي أكبر دولة داعمة لوحدة واستقرار السودان في وقتنا الحالي، وكذلك سلامة الشعب والأراضي السودانية».

مصر ترفض بشكل قاطع تدخل أي قوى

واستطرد: «أهم ما أكدت عليه الدولة المصرية ويعد أحد ثوابت سياستها الخارجية منذ بداية الأزمة وإلى الآن، هو التأكيد أن ما يحدث في السودان شأن داخلي، ومصر رفضت بشكل قاطع تدخل أي قوى أو دولة أجنبية في الصراع».