جامعة الإسكندرية: بدء الدراسة في فرع جنوب السودان مايو المقبل

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بدء الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية بمدينة تونج في دولة جنوب السودان، فيما سيتم وضع حجر الأساس بحرم الجامعة في الفرع الآخر بالعاصمة جوبا شهر مايو المقبل.

وهنأ «قنصوة» مجلس جامعة الإسكندرية، على هامش انعقاده اليوم، على توقيع مذكرة التفاهم أول أمس لإنشاء فرع دولي لجامعة الإسكندرية بجنوب السودان بحضور وزيرا التعليم العالي بمصر وجنوب السودان.

وأكد «قنصوة»، في بيان رسمي اليوم، أن جزء من قوة مصر الناعمة هي مد جسور التواصل الحضاري مع شعوب القارة الافريقية، وتفعيلها في كافة المجالات وفي مقدمتها التعليم والبحث العلمي، باعتباره أحد مقومات التقدم والتنمية في إفريقيا، وأوضح أنه وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

بء الدراسة في برنامجى الزراعة والطب البيطري

ولفت رئيس الجامعة، إلى أن الدراسة ستبدأ في برنامجي الزراعة والطب البيطري بمدينة تونج بعد أن تم الانتهاء من جميع المباني التي تقع على مساحة 3500 فدان، ووضع حجر الأساس للحرم الثاني للجامعة بالعاصمة جوبا فى شهر مايو القادم.

وتابع، بأن الفرع يقع على مساحة 250 ألف متر، وستكون الدراسة فيه على أساس البرامج وبعض برامج الدرجات المشتركة بالتعاون مع الجامعات العالمية، ليكون نقطة جذب للطلاب في شرق افريقيا.

اعتماد الخطة الاستراتيجية لمدة 5 سنوات مقبلة

وخلال الاجتماع وافق مجلس جامعة الإسكندرية على اعتماد خطة الجامعة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات، لتعزيز دورها التنموي وتعزيز جودة الخدمة التعليمية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية ورفع الأداء في مختلف العمليات الأكاديمية والإدارية لمواكبة التوجهات الوطنية المتمثلة فى رؤية مصر 2030.

تجديد التعاقد السنوي للخدمات الصحية للعاملين

كما أعلن رئيس الجامعة، تجديد التعاقد السنوي مع شركة مصر للتأمين، لتقديم الخدمات الصحية لجميع العاملين وتتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعات والأدوية والعلاج بالمستشفيات والعمليات وغيرها، وذلك وفي إطار حرص الجامعة على استمرار توفير خدمات طبية وعلاجية للعاملين بالجامعة.