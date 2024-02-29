القبض على هارب من حكم بالإعدام في الهرم

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن، عن ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، محكوما عليه غيابيا بالإعدام في قضية قتل عمد وشروع فيه واستعراض قوة وحيازة أسلحه نارية وذخائر.

وجرى ضبط عاطل في الجيزة محكوما عليه في 102 حكم «مستأنف، جزئي» بإجمالي عقوبات بالحبس 19 سنة في قضايا «تبديد، هروب من المراقبة».

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، واتخذت الإجراءات القانونية.