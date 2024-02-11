ضبط مالك صيدليات هارب من 247 سنة سجن

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط مالك صيدليات، مقيم بمحافظة الجيزة، لكونه محكوم عليه بالحبس 247 سنة وكفالات مالية، في عدد 103 قضية جزئي، مستأنف بتهم شيك، تبديد.

ضبط مزارع مقيم بمحافظة البحيرة، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 48 حكم جزئى – مستأنف غرامة بإجمالي 18 سنة وكفالة مالية، بتهم تبديد.

ضبط مزارع مقيم بمحافظة البحيرة، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في31 حكما جزئيا، مستأنف بإجمالي حبس 19 سنة وستر أشهر بتهم تبديد.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.