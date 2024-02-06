ضبط عامل بالفيوم هارب من 144 سنة سجن

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عامل، مقيم بمحافظة الفيوم، ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 144 سنة والسجن المؤبد وكفالات مالية، في 55 حكم جزئي - مستأنف بتهم تبديد- إيصال أمانة – مخدرات وسلاح وذخيرة.

- ضبط عاطل، مقيم بمحافظة بني سويف، ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 60 سنة وشهرين وكفالات مالية، في عدد 46 حكما جزئيا، مستأنف بتهم تبديد.

- ضبط عامل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنيا، ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 5 سنوات وكفالة مالية، فى قضية تعامل نقدى.

ضبط عامل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة المنيا، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 3 سنوات وكفالة مالية في قضية تعامل نقدي، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.