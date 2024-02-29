«هندسة طنطا» تفوز بالمركز الثاني في مسابقة عن الذكاء الاصطناعي

فاز طلاب برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي وقسم هندسة الحاسبات والتحكم بكلية الهندسة في جامعة طنطا، بالمركز الثاني في مسابقة «Hackathon Solution Challenge» النسخة المحلية من المسابقة الدولية «Google solution challenge»، التي استضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة العديد من الجامعات المصرية.

فريق الطلاب الفائز

وهنأ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، فريق الطلاب الفائز بالمسابقة، الذي يضم عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ومازن إيهاب وعبد الرحمن فريد المقيدون بالفرقة الأولى ببرنامج الذكاء الاصطناعي، ومصطفى خيره المقيد بالفرقة الأولى قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي.

وأكد حرص الجامعة الدائم على دعم وتشجيع الطلاب الموهوبين والمبتكرين، وتأهيل أبنائها الطلاب وتنمية مهاراتهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

تشجيع الطلاب المبتكرين والنوابغ

أضاف الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، أنّ إدارة الكلية تحرص على اكتشاف وتشجيع الطلاب المبتكرين والنوابغ، وتوفير أشكال الدعم كافة لهم، مؤكدا أهمية هذه المسابقة، بمجال الذكاء الاصطناعي لما له من أهمية كبيرة، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده المجال وتأثيره الكبير علي نمط الحياة وأنواع الوظائف في المستقبل القريب.