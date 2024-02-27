هاتف جديد يدعم الذكاء الاصطناعي.. هتسوق سيارتك بـ«الآي كونتكت»

ما هي إلا سنوات قليلة وندخل لعالم الأحلام؛ تاكسي طائر وسيارات تتحرك ببصمة العين؛ توفر الوقت وتقدر المسافة وتعطيك الكثير من المزايا التي لم تكن تتخيلها؛ الأمر الذي بدأت أولى خطواته تظهر على أرض الواقع، بعد أن طورت شركات شهيرة في الصين من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل خيالي ظهر في الكثير من المنتجات، أبرزها هاتف جديد يدعم الذكاء الاصطناعي تحدث عن مزاياه وتفاصيله، الخبير التكنولوجي مهندس أحمد طارق، في تصريحات لـ«الوطن».

هاتف جديد يدعم الذكاء الاصطناعي

مؤخرًا اهتم الناس بمعرفة تفاصيل هاتف جديد يدعم الذكاء الاصطناعي بعد إعلان شركة رائدة صينية عن هاتف ذكي يتحكم بالسياراة الكهربائية، وهوالأمر الذي يصفه الخبير التكنولوجي، بالطبيعي، قائلًا:«كان في بالفعل هاتف ذكي في شركة تسلا بيتحكم في السيارات، والأمر اتطور مع إضافة مزايا جديدة بالذكاء الاصطناعي» الهاتف الذي كان بالفعل يمكنه التحكم في السيارة أصبح أكثر تطورًا وبخاصية الـ«iot» أو إنترنت الأشياء يمكن ربط كل الأدوات ببعضها مع الاتصال بالإنترنت وعمل بصمة باليد والعين:«الهاتف الذكي كان مسؤول عن كل حاجة في العربية يفتح ويقفل ويغير الألوان وجرى تطويره بحيث يدعم الذكاء الاصطناعي، ويقدر المستخدم لما يربطه بإنترنت الأشياء يتحكم بالعربية من نظرات العين يحركها في أي اتجاه عايزه وميستخدمش أيده كمان».

والتحديث الجديد لـ هاتف جديد يدعم الذكاء الاصطناعي، بحسب«طارق»:«تقنية الـiot في الهاتف الذكي تقدر تخلينا نعرف درجة حرارة السيارة والصيانة الدورية وأي اللي أنت محتاجه بالظبط، والخرائط ومشيت كام كيلو، وفي المستقبل مش هيكون في أعطال كتيرة في العربيات الذكية، وهبتقى زي الموبايلات الذكية تبقى عايشة معانا كتير وتسهل علينا أي أبديت جديد والعربية بمجرد أنها تبقى كهربائية نقدر نربطها باللابتوب والهاتف».

مستقبل السيارات الكهربائية

وأضاف المهندس أحمد طارق، إن الشركات المسؤولة عن صناعة الهواتف الذكية مثل الهاتف الجديد الذي يدعم الذكاء الاصطناعي، تقوم بتصنيع السيارات الذكية أيضًا:«مستقبل السيارات الكهربائية منتشر جدا لدرجة جميع شركات الهواتف المحمولة بقت تصنع سيارات كهربائية، الصين مثلا شركات كبيرة بقت بتصنع أدوات المطبخ بالذكاء الاصطناعي حلل وكوبايات ذكية لحد دلوقتي مش موجودة في الدول العربية، وفي نفس الوقت شركات شهيرة بصناعة الهواتف عملت أول سيارات كهربائية ذكية، يقدر الهاتف يتحكم في كل حاجه فيها».