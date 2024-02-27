وزيرة الهجرة تعلن دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيق «اتكلم عربي»

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تسعى لتنظيم الفعاليات الخاصة بمبادرة «اتكلم عربي» في أماكن ينبع منها تاريخ مصر، لافتة إلى أنّ المبادرة تُطلق على الطائرات وشاشات المطارات المصرية، مؤكدة أنّ المبادرة في مرحلتها الثانية، وهي «جذورنا مصرية».

مصر عرفت المحبة والسلام منذ آلاف السنين

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال فعالية «مصر المحبة منذ فجر التاريخ» في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، إنّ الحب منعكس على جدران المعابد، وهو جزء من الشعور بالفخر للحضارة المصرية القديمة، موضحة أنّ مصر عرفت المحبة والسلام منذ آلاف السنين، والحضارة كانت رائدة في إرساء القيم الإنسانية فأسست قانون ماعت.

الندوات التثقيفية

ونوهت بعقد عدد من الندوات التثقيفية لأبناء المدارس الدولية لغرس جذور اللغة العربية في أبناء المصريين بالخارج، فضلًا عن الاعتماد على التكنولوجيا في إطلاق تطبيق إلكتروني للمبادرة لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة عن طريق الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر: «دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيق الإلكتروني ليكون أكثر توافقا مع الحاضر والمستقبل لمعايشة اللغة العربية بشكل مباشر».

الحب نبع من أرض مصر

وأكدت أنّ الحب نبع من أرض مصر وكانت مصر أول من احتفل بالحب في مدينة منف، وأصحبت مصر فجر الضمير الإنساني والحضارة، موضحة أن الحب عند المصري القديم اشتمل الأهل والأسرة، وقامت الحضارة على الحب والسلام وكانت حماية الوطن غاية المصري القديم يحافظ عليها.