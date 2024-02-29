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بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر والإمارات تنفذان أول إسقاط جوي للمساعدات ليلا في شمال غزة

كتب:

محمد مجدي
12:09 م | الخميس 29 فبراير 2024
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر والإمارات تنفذان أول إسقاط جوي للمساعدات ليلا في شمال غزة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، أقلع عدد من الطائرات العسكرية المصرية والإماراتية من مطار العريش، لتنفيذ أول عملية إسقاط جوي ليلاً لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون في شمال غزة.

وتضمنت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات العاجلة التي جرى إسقاطها جوًا في مناطق متفرقة من شمال القطاع، التي تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة بالتنسيق مع كل القوى الفاعلة إقليميًا ودوليًا، لتحقيق التهدئة وإنفاذ المساعدات الملحة للتخفيف من الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.