المتحدث العسكري: إحباط تهريب 174 كيلو جراما من المواد المخدرة جنوب منفذ العوجة

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنه في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسئولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، جرى إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة، تقدر بحوالي 174 كيلو جراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان: «ونتيجة لتبادل إطلاق النيران نتج عنه مقتل فرد، كما تم إلقاء القبض على 6 أفراد من المهربين».

وأكدت القوات المسلحة، كامل جاهزيتها من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم.