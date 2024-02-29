ختام مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا» بتوزيع الجوائز في جامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، حفل ختام مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»، التي نظمتها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والبيئة، وجرى توزيع الدراجات على الفائزين في المسابقة لفئات «الفيديو- البحث - ريادة الأعمال - ماراثون الجري».

مجالات مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أن المسابقة نقطة بداية لمواصلة مواجهة التحديات التي تواجه كوكبنا والتغيرات البيئية والمناخية، لافتاً إلى أن مجالات المسابقة تنحصر في البحوث، والفيديو التوعوي، والمشروع الابتكاري في مجالات «التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة».

الجامعات الفائزة في المسابقة

وجرى إعلان النتائج النهائية لمسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»، وتضمنت فوز جامعات: «جنوب الوادي، أسيوط، سوهاج»، في محور التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء بالمراكز الثلاثة الأولى؛ وفي محور التغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، فازت جامعات: «أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج» بالمراكز الثلاثة الأولى، وفي محور المحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة فازت جامعات: «سوهاج، الوادي الجديد» بالمراكز الثلاثة الأولى؛ وفي مجال الفيديو التوعوي، بفوز جامعات: «سوهاج، الوادي الجديد، أسيوط» بالمراكز الثلاثة الأولى، وفي مجال رياده الأعمال، فازت جامعات: «أسيوط ، جنوب الوادي» بالمراكز الثلاثة الأولى، وفي الماراثون الرياضي - طلبة؛ فازت جامعات «جنوب الوادي، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد» بالمراكز العشرة الأولى؛ والماراثون الرياضي- طالبات، فازت جامعات: «أسيوط، وسوهاج، وأسوان، والوادي الجديد، وجنوب الوادي» بالمراكز العشرة الأولى.