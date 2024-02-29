وثائق تكشف مخاوف الأمير هاري من مواجهة مصير والدته ديانا

كشفت وثائق المحكمة العليا البريطانية، عن أن الأمير هاري دوق ساسكس، يعتقد أنه معرض لخطر الأذى أكثر من والدته الأميرة الراحلة ديانا، بسبب العنصرية والتطرف، وفقا لما جاء بصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي أشارت إلى أنه قال إن عائلته ستصبح أمام وضع مماثل لما حدث لوالدته، التي توفيت في حادث سير عن عمر 36 عاما في باريس يوم 31 أغسطس 1997، بعد أن تحطمت سيارة ليموزين كانت تقلها وصديقها دودي الفايد، حيث كانت تحاول الهروب من الصحافة البريطانية دون وجود حماية خاصة بها.

تفاصيل رسالة الأمير هاري

وكشف الأمير هاري عن هذا التصريح خلال رسالة إلى رئيس الخدمة المدنية في بريطانيا، موضحا أنه يواجه العنصرية والتطرف بجانب الشعور بعدم الارتياح تجاه ما يمكن أن يحدث لزوجته ميجان ماركل، وطفليهما آرتشي وليليبتن.

وزعمت الرسالة أيضًا أن «هاري» رأى أن قرار إزالة الحراسة الأمنية الخاصة به هو شكل من أشكال العقاب لعائلته؛ ما جعله يريد استئناف حكم المحكمة العليا البريطانية.

وأظهرت الوثائق التي جرى نشرها بعد رفض المحكمة العليا البريطانية الطعن المقدم من الأمير هاري، ضد قرار وزارة الداخلية البريطانية، بخفض مستوى أمنه الشخصي الممول من دافعي الضرائب عندما يزور بريطانيا، رد فعل غاضبا من الأمير عند علمه بالقرار الأصلي.

تفاصيل قضية الأمير هاري

واتخذ هاري إجراءً قانونيًا بشأن الخطوة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة «Ravec» بعد أن قيل له إنه لن يحصل بعد الآن على نفس الدرجة من الحماية الممولة من القطاع العام عندما يكون في المملكة المتحدة.

وزعم محاموه أنه جرى استبعاده ومعاملته بشكل أقل تفضيلا في قرار فبراير 2020 الذي اتخذته الهيئة، لكن في جلسة استماع في لندن في ديسمبر الماضي، أصرت الحكومة على ضرورة رفض ادعاء «هاري»، بحجة أن «Ravec» يحق لها أن يخلص إلى أن حماية الدوق يجب أن تكون مخصصة ويجري النظر فيها على أساس كل حالة على حدة.

وبعد مرور شهرين، أصدر قاضي المحكمة العليا المتقاعد السير بيتر لين حكمه بشأن القضية، «بأنه جرى رفض طلب المراجعة القضائية».