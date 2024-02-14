الأمير هاري يتحدى قصر باكنجهام.. هل خان اتفاقه مع الملكة إليزابيث؟

وصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للأمير هاري وزوجته ميجان، بأنه خيانة لاتفاقهما مع الملكة إليزابيث الراحلة، مشيرة إلى أن قرار الزوجين بشأن إطلاق صفحتهما الرئيسية باسم «Sussex.com» قد أثار اتهامات بأنهما يحاولان ألا يكونا أكثر ملكية.

تفاصيل إطلاق الموقع الإلكتروني

وبحسب ما قالته مصادر مطلعة، فإن الموقع الإلكتروني سيشكل تحديًا كبيرًا لقصر باكنجهام؛ إذ عليه أن يقرر ما إذا كان سيتولى مهمة ساسكس أو السماح لها بالمرور من أجل الحفاظ على السلام العائلي.

ويتمحور الخلاف المتزايد حول استبدال الدوق والدوقة لموقع Arch Ewell الإلكتروني الخاص بهما- وهو الاسم الشامل لجميع مساعيهم الخيرية والتجارية- بـ«Sussex.com»، الذي يحمل شعار النبالة الخاص بميجان والسيرة الذاتية للزوجين، بالإضافة إلى آخر الأخبار عن الأمير هاري.

القصر الملكي يرفض التعليق

وتعتقد العائلة المالكة أن هذا يعد انتهاكًا للتأكيدات المقدمة من هاري وميجان إلى الملكة الراحلة بعد استقالتهما من الملكية عام 2020، واعتبره العديد استغلالا لوضعهما الملكي في تحقيق مكاسب تجارية، فيما وصف البعض ما حدث بأن الاتفاق «لم يكن نصًا».

لكن مصدرًا مقربًا من الزوجين نفى هذه المزاعم، ودافع عن استخدام ألقابهما الملكية للموقع، فيما رفض القصر التعليق، مفضلاً التركيز على الملك تشارلز الذي عاد إلى لندن أمس لحضور الاجتماعات بعد رحلة علاجه من السرطان.