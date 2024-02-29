كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشئ مركزا لمتابعة الصحة العقلية للجنود المشاركين في حرب غزة، ويضم مجموعة من الأطباء والمهنيين، لمساعدة الجنود الذين يعانون من مجموعة متنوعة من المشاكل العقلية، بما في ذلك اضطرابات القلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الولادة، بجانب الاضطرابات الناتجة عن ما بعد الصدمة، وذلك على هامش ما يوجه الجنود من أزمات نفسية منذ بداية الحرب في غزة.

توظيف أطباء في الصحة النفسية

ومع اندلاع حرب غزة، وظّف نظام الصحة النفسية الإسرائيلي في السلك الطبي عدد كبير في كل القطاعات لتقديم الإجابات للجنود، كما دخل إلى قطاع غزة العشرات من العسكريين من أجل مساعدة قواتهم.

وأظهرت بيانات الهيئة الطبية الإسرائيلية أن ما يقرب من 85% من الجنود الذين يحتاجون إلى العلاج عادوا إلى القتال، وفي هذه الأثناء، افتتح جيش الاحتلال الإسرائيلي مركزًا للصحة العقلية يعمل 24 ساعة يوميًا.

ما تقدمه مستشفى الصحة العقلية

وسيقدم مركز الصحة العقلية الجديد في دولة الاحتلال الخدمة لأفراد الاحتياط النظاميين والنظاميين ويعالج ردود الفعل القتالية وما بعد الصدمة، وغيرها من المشكلات النفسية والعاطفية.

وقال اللواء ميشيل يانكو، رئيس قسم التكنولوجيا واللوجستيات: «ندرك آثار الحرب على النفس والصعوبات التي تنشأ عنها.. إن إنشاء المركز والموارد العديدة المستثمرة فيه يعبر عن التزام الجيش بالصحة العقلية لجنوده النظاميين والاحتياطيين».

وقال البروفيسور ألون جلازبيرج، كبير المسؤولين الطبيين: «منذ اللحظة الأولى للحرب، كانت الصحة العقلية حاضرة من الميدان إلى الجبهة الداخلية، ونظرا إلى أهمية الموضوع الكبيرة فقد اخترناه كأحد المحاور الأساسية التي يجب التركيز عليها هذه الأيام - ونعمل الآن على توسيع الاستجابة القائمة، وسيكون افتتاح المركز خبرا حقيقيا».