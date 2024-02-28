إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: 85% من الجنود بحاجة للرعاية الصحية والنفسية

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تخوفات من موجة الأزمات النفسية في جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تدخل شهرها الخامس دون التوصل حتى الآن لوقف إطلاق النار.

حاجة الجنود الإسرائيليين للعلاج النفسي

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي المعروفة اختصارا بـ«كان»، أن نحو 85% من الجنود الإسرائيليين بحاجة إلى رعاية صحية ونفسية للقتال في قطاع غزة، مؤكدا أن هناك خوفا من موجة الطلبات، لذا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي افتتاح مركز للصحة العقلية والذي سيكون مركزًا وطنيًا وإقليميًا لعلاج الجنود الذين يحتاجون إلى رعاية الصحة العقلية.

ضغوط نفسية مستمرة على جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

تأتي الأزمات النفسية لجنود الجيش الإسرائيلي في ظل الضغط في الشارع الإسرائيلي للعمل على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وسط ضغوط نفسية على الجندي الإسرائيلي الذي يحارب منذ 5 أشهر في ظل تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورفضه وقف إطلاق النيران بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صباح يوم السبت 7 أكتوبر 2023 بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث عملت الفصائل الفلسطينية على تنفيذ عملية طوفان الأقصى للعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما جعل جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية السيوف الحديدية المستمرة حتى الآن، والتي تسببت في سقوط أكثر من 29 ألفا و800 شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء فيما سقط من جيش الاحتلال الإسرائيلي فقط حتى الآن أكثر من 575 جنديا من مختلف الرتب العسكرية.