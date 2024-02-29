إصابة لص تسلق سيارة نقل محملة بالسجاد لسرقتها في أطفيح

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بالقبض على شخصين حال سرقتهما بضائع من سيارة نقل محملة بالسجاد والملابس الجاهزة على الطريق في أطفيح، فانتقلت على الفور قوة من المباحث لتلتقي علي ماهر كاميل، 23 عاما، سائق، وبصحبته حسن محمد، 19 عاما، تباع.

لص يسرق 12 سجادة

أفاد السائق بأنه حال قيادته للسيارة النقل المحملة ببضائع سجاد وملابس على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة قسم أطفيح، تلاحظ له وجود سيارة ربع نقل دون لوحات يستقلها شخصان تسير خلفه، فتوقف لاستبيان الأمر وبمجرد توقفه لاذا بالفرار، وأثناء تفقده حمولة البضائع تلاحظ له وجود أحد الأشخاص، ليقفز من أعلى السيارة ويرتطم وجهه بالأرض، ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي بالوجه، وسلمه السائق إلى الشرطة، وبمواجهته اعترف بسرقة 12 سجادة و2 جوال، وملابس من حمولة السيارة.