وزير التعليم يشارك في اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، والتي شهدت مناقشات لعدة جلسات حول إعادة تشكيل المهارات وتحسين المهارات وتعزيز القدرات كضرورات عالمية استراتيجية، والدور الحاسم للاستثمار في خلق اقتصادات مرنة ومثبتة للمستقبل، والاستفادة من رأس المال البشري الريادي.

تمكين الشباب الموهوبين

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي، أن مناقشات اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية»، تضمنت تسليط الضوء على ملف التعليم، وتحقيق نظام بيني جديد وتمهيد الطريق للتوظيف مدى الحياة، وكذا تسليط الضوء على الإمكانات الفردية والتعلم والتقدم، بالإضافة إلى استثمار الموهبة في العمل وكيفية تنميتها وتعظميها، وتحفيز القوى العاملة.

كما تضمنت المناقشات كيفية الوصول إلى تمكين الشباب الموهوبين لرؤية أبعد من المنافسة، وسد الفجوة بين الموهبة والفرصة، وبناء مجتمعات جاهزة للمستقبل والارتقاء والتمكين والتفوق.