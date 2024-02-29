«التعليم»: نبذل جهودا كبيرة لدعم الطلاب من ذوي الهمم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جهود الوزارة في إطار ملف دعم ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الهمم قادرون باختلاف «أمل - نور - تربية فكرية» للعام الدراسي 2023-2024 للمراحل الثلاث.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الملف منها توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من المؤسسات لتطوير فصول التربية الخاصة وتهيئة الفصول والبيئة المدرسية وإتاحة مصادر التعلم المناسبة لهم وتقديم وسائل إيضاح مختلفة وتمكينهم من الاندماج في الأنشطة المدرسية مع زملائهم، موضحة أنّه يوجد 46 ألف طفل في فصول التربية الخاصة منهم 10 آلاف من الصم، و146 ألف طفل مدمج في المدارس الحكومية.

وأوضحت الوزارة أنّه جرى تقديم أوجه الدعم للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ووضعهم على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2024-2029 التي تركز على تقديم تعليم دون تمييز، حيث جرى تنفيذ المبادرة الرئاسية «رفقاء قادرون باختلاف» من خلال تعميم أكثر إشارات الصم تكرارا وتداولا في المدارس ونشر لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر تداولا للصم لتكون أساس للغة الحوار مع زملائهم من الطلاب في المدارس وتنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.