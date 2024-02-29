«التعليم» تعلن البرامج والأنشطة المخصصة للطلاب ذوي الهمم.. أبرزها فرق الدمج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني البرامج والأنشطة التي تنفيذها للطلاب والطالبات أصحاب الهمم قادرون باختلاف «أمل - نور - تربية فكرية» للعام الدراسي 2023-2024 للمراحل الثلاث كالاتي:

إدارتا الكشافة والمرشدات

- مسابقة النشاط الكشفي على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوي الهمم من مختلف الاعاقات (صم - ذهني، مكفوفين).

- تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات (الكشفية، الرياضية، الانشاد الديني، السمر...إلخ).

- تكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات.

- مسابقة نشاط المرشدات على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوي الهمم من مختلف الاعاقات التربية الفكرية زهرات، مدارس الأمل للصم وضعاف السمع زهرات ومرشدات مدارس النور للكفيفات زهرات ومرشدات).

- تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات (مجال إرشادي، رياضي، صحي، قومي، ديني... إلخ).

- تكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع-يتم اشتراكهم في جميع المبادرات في حدود إعاقتهم مثل (مبادرة أتحضر للأخضر).

- يتم عمل لهم ورش عمل تلائم المراحل السنية والإعاقة.

- يتم عمل فرق دمج بين الأسوياء وذوي الهمم.

- الاحتفال بيوم المعاق العالمي.

- المشاركة في أعياد الطفولة والاعياد الرسمية.

- زيارة المعالم السياحية.

- ممارسة بعض الألعاب الصغيرة.

- يوجد مركز للدعم النفسي في الدقهلية والمنوفية يتم عمل ورش عمل وانشطة رياضية.

- يتم تنفيذ مشروع قادر على التحدي بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة في محافظة القليوبية ويتم فيه تنفيذ (ورش عمل - أنشطة رياضية - تلوين).

إدارة التربية الرياضية بنات

- مراكز تدريب ألعاب فردية لذوي الهمم مختلف الإعاقات (تنس طاولة – كاراتيه - ألعاب قوى).

- العروض الرياضية لذوي الهمم مختلف الإعاقات تبدأ من 12 طالبا وطالبة إلى 24 طالبا وطالبة.