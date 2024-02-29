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دراما المتحدة

«التعليم» تعلن البرامج والأنشطة المخصصة للطلاب ذوي الهمم.. أبرزها فرق الدمج

كتب:

أميرة فكري
02:25 م | الخميس 29 فبراير 2024
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني البرامج والأنشطة التي تنفيذها للطلاب والطالبات أصحاب الهمم قادرون باختلاف «أمل - نور - تربية فكرية» للعام الدراسي 2023-2024 للمراحل الثلاث كالاتي:

إدارتا الكشافة والمرشدات

- مسابقة النشاط الكشفي على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوي الهمم من مختلف الاعاقات (صم - ذهني، مكفوفين).

- تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات (الكشفية، الرياضية، الانشاد الديني، السمر...إلخ).

- تكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات.

- مسابقة نشاط المرشدات على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوي الهمم من مختلف الاعاقات التربية الفكرية زهرات، مدارس الأمل للصم وضعاف السمع زهرات ومرشدات مدارس النور للكفيفات زهرات ومرشدات).

- تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات (مجال إرشادي، رياضي، صحي، قومي، ديني... إلخ).

- تكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع-يتم اشتراكهم في جميع المبادرات في حدود إعاقتهم مثل (مبادرة أتحضر للأخضر).

- يتم عمل لهم ورش عمل تلائم المراحل السنية والإعاقة.

- يتم عمل فرق دمج بين الأسوياء وذوي الهمم.

- الاحتفال بيوم المعاق العالمي.

- المشاركة في أعياد الطفولة والاعياد الرسمية.

- زيارة المعالم السياحية.

- ممارسة بعض الألعاب الصغيرة.

- يوجد مركز للدعم النفسي في الدقهلية والمنوفية يتم عمل ورش عمل وانشطة رياضية.

- يتم تنفيذ مشروع قادر على التحدي بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة في محافظة القليوبية ويتم فيه تنفيذ (ورش عمل - أنشطة رياضية - تلوين).

إدارة التربية الرياضية بنات

- مراكز تدريب ألعاب فردية لذوي الهمم مختلف الإعاقات (تنس طاولة – كاراتيه - ألعاب قوى).

- العروض الرياضية لذوي الهمم مختلف الإعاقات تبدأ من 12 طالبا وطالبة إلى 24 طالبا وطالبة.

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بقلم أميرة فكري