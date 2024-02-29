مجلس الوزراء يوافق على توريد ماكينة إيطالية لفحص السكة الحديد والقضبان

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على تعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة «ميرمك» الإيطالية، لتوريد ماكينة فحص السكة والقضبان، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير منظومة السكك الحديدية وزيادة معدلات الأمان بمسير القطارات على مستوى الشبكة، لتتناسب مع ما تقدمه الهيئة من خدمات مميزة للركاب.

وأوضح أنَّ ماكينة فحص السكة ـ محل الاتفاق ـ ذاتية الدفع بسرعة 120 كيلومترا/ساعة، مُجهزة بأنظمة فحص السكة، وأنظمة قياس بالموجات فوق الصوتية بسرعة 40 كيلومترا/ساعة، وأنظمة تحديد مواقع عيوب السكة، وتعتمد جميع هذه الأنظمة على أحدث التقنيات وفقاً للمعايير المعتمدة.