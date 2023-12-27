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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية

كتب:

أسماء زايد
11:36 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في العاصمة الإدارية الجديدة.

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