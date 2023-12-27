بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية كتب: أسماء زايد 11:36 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023 مجلس الوزراء بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في العاصمة الإدارية الجديدة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة بدء اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين الدكتور مصطفى مدبولى العاصمة الادارية الجديدة اجتماع مجلس الوزراء بقلم أسماء زايد