مراسل «القاهرة الإخبارية»: ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

قال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من برلين، إنَّ موقف ألمانيا من دعمها لأوكرانيا لم يتغير، وقد عبر المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن هذا الموقف الراسخ، عندما ذهب إلى الولايات المتحدة مؤخراً، لإقناع أعضاء الكونجرس الأمريكي بضرورة إرسال المساعدات في وقتها إلى كييف، كما حثَّ أوروبا على ضرورة مساعدة أوكرانيا في أزمتها الراهنة مع روسيا.

وأضاف «مرزوق»، في رسالته من برلين، أنَّ هناك أزمة حالياً في ألمانيا تتمثل في آلية تزويد أوكرانيا بالصاروخ «تاوروس» بعيد المدى، مشيراً إلى أنه لا يزال الضغط مستمراً على المستشار الألماني، ليصل الأمر إلى البرلمان، مشيراً إلى أنه كانت هناك جلسات للجنة الدفاع داخل البرلمان، خلال الساعات القليلة الماضية، وتعالت الأصوات لمطالبة مستشار ألمانيا بضرورة الموافقة على تسليم مثل هذه النوعية من الأسلحة إلى أوكرانيا بشكل سريع.

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية» أنه «وفقاً لتصريحات مستشار ألمانيا، فإن ما يؤخر إرسال مثل هذه الصواريخ إلى كييف، هو التخوف من استخدامها لضرب العمق الروسي، وبالتالي التخوف من رد الفعل الروسي»، ولفت إلى أن التحليلات العسكرية الخاصة بهذه الصواريخ بعيدة المدى، تشير إلى أن الدفاعات الجوية الروسية لن تستطيع إسقاطها.