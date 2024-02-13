تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.. ماذا حدث خلال الساعات الماضية؟

مُنذ بدء الأزمة في فبراير2022 ، تسببت «الحرب الروسية الأوكرانية» في أزمات واضطرابات عالمية في المجال الاقتصادي من جهة والأزمة الإنسانية من جهة أخرى، بالإضافة إلى التوترات السياسية التي هيمنت على الشؤون العالمية طوال هذه الفترة، وفي هذا السياق، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات حاسمة لكييف، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وفي الوقت نفسه، حذر رئيس المخابرات الإستونية، من أن موسكو تُخطط لحرب مع الناتو خلال العقد المقبل، مُتوقعًا أن تُضاعف روسيا أعداد قواتها على الحدود الرئيسية.

«الشيوخ» الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار

وفي التفاصيل، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء، على حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لتوفير الأموال لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بأغلبية 70 صوتًا مُقابل 29 صوتًا، حيث يُواجه مشروع القانون المُثير للجدل عقبة أكبر في مجلس النواب الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، حسبما أفادت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي «مايك جونسون»، إن مشروع القانون لا يتضمن أحكامًا تتعلق بأمن الحدود، ويقول الجمهوريون إنها ضرورية لكسب التأييد، وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وجميع أعضاء مجلس الشيوخ الذين أيدوا مشروع القانون.

وصرح زيلينسكي: «بالنسبة لنا في أوكرانيا، فإن استمرار دعم الولايات المتحدة يُساعدنا في إنقاذ الأرواح من الإرهاب الروسي. وهذا يعني أن الحياة في مُدننا ستستمر وأننا سننتصر في الحرب». وفي الوقت نفسه، قالت وكالة الاستخبارات العسكرية الرئيسية في أوكرانيا، يوم الثلاثاء، إن روسيا تشتري محطات ستارلينك التي تصنعها شركة «سبيس إكس».

بايدن يناشد النواب الأمريكي التحرك لتقديم مساعدات لحلفائهم

في غضون ذلك، ناشد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجلس النواب التحرك سريعًا في حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لتوفير الأموال لحلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك أوكرانيا، قائلاً في بيان: «الفشل في مواجهة الطغاة الذين يسعون إلى الاستيلاء على أراضي الدول المجاورة أو تقسيمها ستكون له عواقب وخيمة على الأمن القومي الأمريكي».