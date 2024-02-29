افتتاح عناية الأطفال بمستشفى قلين التخصصي في كفر الشيخ

افتتحت الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، عناية الأطفال بمستشفى قلين التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

افتتاح عناية الأطفال في مستشفى قلين التخصصي

شملت عناية الأطفال بمستشفى قلين التخصصي 3 أسر مُجهزة ومٌزودة بكل الأجهزة اللازمة بهدف تطوير جودة الأداء، ومساعدة المرضى من الأطفال، وتخفيف عبء تحويل المرضى خارج المستشفى، وتوفير الوقت اللازم لتلقي الخدمة الطبية بأسرع وقت.

أكد الدكتور بكر عادل، مدير مستشفى قلين التخصصي، أهمية افتتاح عناية الأطفال في خدمة المرضى والمصابين من الأطفال، مقدماً الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إنشاء العناية الجديدة، مشيراً إلى أنّه قد تم في وقت سابق افتتاح العناية المتوسطة بسعة 4 أسرّة وهي مُجهزة ومزودة بكافة الأجهزة اللازمة.

مستشفى قلين التخصصي

جدير بالذكر أنّه جرى إحلال وتجديد مستشفى قلين التخصصي في عام 2016، بتكلفة 140 مليونا و912 ألف جنيه، للارتقاء بالمنظومة الصحية، ولتحسين الرعاية والخدمات المُقدمة للمرضى، وهو مكون من مبنيين، الأول يضم الدور الأرضي عبارة عن قسم الأشعة ومخازن الأدوية ومحطة الغازات والمشرحة، والدور الأول علوي عبارة عن الغسيل الكلوي، ووحدة العناية المركزة للأطفال، والدور الثاني علوي مكون من العناية المركزة، وغرف العمليات، بينما يضم المبنى الثاني الدور الأرضي عبارة عن قسم الطوارئ والمطبخ المغسلة.