جامعة المنيا تطلق مهرجان للتوسع في أنشطة متحدي الإعاقة

أعرب الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن سعادته بالتمثيل المُشرف للطالبة إنجي محمد، بقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن، وإحدى طالبات الجامعة من مُتحدي الإعاقة؛ لمشاركتها المُميزة، وتحدثها بطلاقة باللغة الإيطالية بصورة نالت بها إعجاب الحضور، خلال احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذوي الهمم، تحت شعار «قادرون باختلاف»، في نسختها الخامسة، أُقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

دعم الجامعة لأبنائها من ذوي الهمم

ثمن رئيس الجامعة، جهود قيادة الدولة المصرية، وماتَبذله لصالح أبنائنا من ذوي الهمم، لتمكينهم ودمجهم في المجتمع وتذليل الصعوبات أمامهم، ومشاركتهم في بناء الجمهورية الجديدة، التي تسع الجميع بأفكارهم، وطموحاتهم وتنوع مواهبهم.

كما أكد دور الجامعة ودعمها الشديد لأبنائها من ذوي الهمم، لافتا إلى أن قسم اللغة الإيطالية بالكلية، يضم معيدة من الأبطال، تحدت ظروف فقدها لبصرها، لتصبح أول معيدة من ذوي الهمم بالجامعة، مضيفا بتيسير الجامعة كل السُبل التي تسمح بممارسة الطلاب ذوي الهمم لحقوقهم، والتمتع بكل الأنشطة التي تُلبي رغباتهم وتصقل شخصيتهم.

معرض يجمع أعمال طلاب ذوي الهمم الفنية

في هذا السياق، أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب «مركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة» بجامعة المنيا، مهرجانا شاملا للأنشطة تحت شعار «قادرون باختلاف 3»، شارك فيه الطلاب من ذوي الهمم بمختلف كلياتهم.

يضم المهْرجان الذي تستمر فعالياته حتى الخامس من مارس، العديد من الأنشطة الرياضية التي تتنوع مابين كرة قدم حركي، تنس طاولة، ورفع أثقال، وشد حبل، وأنشطة اجتماعية في الأبحاث، والشطرنج، وكذا مسابقات ثقافية في القرآن الكريم، وندوات توعوية، ومسابقات فنية في العزف والغناء، مع تنظيم معرض يجمع اعمال الطلاب ذوي الهمم الفنية.