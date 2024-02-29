جامعة المنيا تنظم ندوة لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب في جامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ندوة توعوية لطلاب الجامعة حول مخاطر التعاطي والإدمان تحت شعار «تقدر من غيرها».

ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الإدمان

حاضر بفعاليات الندوة، الدكتور وائل حنا أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان، والدكتور محمود علي عبد البديع الأخصائي النفسي والإكلينيكي التابعين للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وبحضور وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بجامعة المنيا، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، وراندا علي اخصائي بالإدارة، ومشرفي النشاط الاجتماعي بالكليات والإدارة وعدد كبير من طلاب كليات الجامعة.

تناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة التي تستعرض مخاطر التعاطي والإدمان، وبدأت الفعاليات بتعريف مرض الإدمان وأنواعه ومراحله، والأسباب التي تدفع الشباب للدخول واللجوء إلى مراحل الإدمان، كما تناول المحاضر، أضرار وعواقب ذلك على المدمن.

معلومات حول كيفية الحماية من الإدمان

واُختتمت الندوة بمعلومات حول كيفية الحماية من الإدمان والاكتشاف المبكر له، وأعراضه على الانسان، ومراحل العلاج، والعيادات الخارجية المتخصصة في علاجه التابعة لمستشفيات الأمانة العامة للصحة.