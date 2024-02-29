محافظ المنيا يبحث استعدادات الاحتفال بالذكرى الـ105 للعيد القومي

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بالذكرى الـ 105 لعيد المنيا القومي، الذي يوافق 18 مارس من كل عام، وذلك بغرض استماع إلى كافة المقترحات والأفكار، كما قدّم التهنئة لجميع أبناء المحافظة، متمنيًا لهم الخير والرخاء والأمن لمصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استعدادات للاحتفال بالعيد القومي

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، وممثلين عن مديرية الأمن والمستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى وكلاء الوزراء، رؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية وإدارات المحافظة المختلفة، وعدد من الجهات المعنية.

أكد المحافظ أن الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة هذا العام ذو طابع روحانى حيث يتزامن مع شهر رمضان المُعظم وما تتضمنه هذه المناسبة من ثراء في الأنشطة المقدمة للجمهور بكافة المجالات الثقافية والرياضية والفنية والعلمية ،لافتاً أن الاحتفال سيكون أكثر تميزا وخصوصية هذا العام ليليق بتاريخ ومكانة المحافظة، ويمثل تعبيراً حقيقياً عن حب وانتماء أبناء المنيا لمحافظتهم العريقة.

تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية

وناقش المحافظ عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة التنسيقية لبرنامج الاحتفال بعيد المنيا القومي، معربا عن فخره بمعدلات الانجاز التي شهدتها المنيا خلال الفترة الماضية، والتى جاءت نتيجة العمل الجماعى والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية، مؤكدا اصرار المحافظة على المشى قدما فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة المواطنين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 فى ظل الجمهورية الجديدة .

كما وجّه المحافظ بوضع البرنامج الزمني للافتتاحات الخاصة بالعيد القومي، والتي تتضمن العديد من المشروعات في المراكز التسعة والمنيا الجديدة والمنطقة الصناعية. كما من المقرر أن يتم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام في العديد من القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تم الانتهاء منها.

وكلّف رؤساء المراكز برفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة في الشوارع والميادين وإزالة ورفع الإشغالات، ودهان الأعمدة والأسوار، ومراجعة كشافات الإنارة، مشددًا على التنسيق التام بين كافة الجهات لضمان خروج الاحتفال بأبهى صورة تليق بالمحافظة.