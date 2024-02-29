المرصد الأورومتوسطي عن جريمة دوار النابلسي: اختلط الطعام بدماء الفلسطينيين

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مجزرة دوار النابلسي في غزة التي اتركبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين العُزل بقطاع غزة صباح اليوم، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 70 شهيدا تجمعوا للحصول على الطعام.

مجزرة دوار النابلسي في غزة

ووصف رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في غزة، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مجزرة دوار النابلسي في غزة بـ«البشعة»، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية ويرتكب مجازر في حق المدنيين: «اختلط الطعام بدماء الفلسطينيين وعلى إسرائيل وقف عدوانها فورا بحق المدنيين».

لم يتوقف عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، على إطلاق النار والقضاء على الأخضر واليابس وتهجير الغزيين، بحسب «عبده»، بل أن إسرائيل تمارس عمليات القتل والتجويع بشكل بشع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة: «لا توجد قوانين تنص على استخدام التجويع سياسة من سياسات الحرب».

توثيق مجزرة دوار النابلسي في غزة

استطاع الفريق الميداني بـ«الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، توثيق جرائم إسرائيل ضد الفلسطينين وبخاصة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم، وفق «عبده»: وثقنا المجزرة الدامية التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم، عندما أطلقت الدبابات الإسرائيلية القذائف والنار بشكل مباشر تجاه آلاف المدنيين الجياع الذين انتظروا منذ ساعات وصول شاحنات المساعدات قرب دوار النابلسي.