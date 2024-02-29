«نتنياهو» يجدد تهديداته بعملية عسكرية في رفح.. خطة الاجتياح أمام مجلس الحرب

نتنياهو: سنعرض خططا على مجلس الحرب قبل شن عملية عسكرية برفح

أعاد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحديث عن تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة، والتي تُعد آخر ملاذ لمئات الآلاف من النازخين الفلسطينيين، وقال إنه سيتم عرض خطة بهذا الشأن على مجلس الحرب قبل شن عملية عسكرية في رفح، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال: « لن نقبل أن تكون الحكومة معطلة، حتى لا تتشتت جنودنا‏، سنسمح بحرية العبادة بالمسجد الأقصى، لا أتأثر بالضغوط الدولية لأنني ملتزم بتحقيق أهدافنا، نواجه مطالب غير واقعية من حماس، ونحاول التوصل إلى تفاهم».

وتابع: «مصرون على إعادة جميع المحتجزين بقطاع غزة، نواصل جهودنا لإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة، نواصل العمل للقضاء على حزب الله والفصائل الفلسطينية، نعمل بقوة على كل الجبهات، لاسيما في الشمال، ولن نقبل أي انقسام قد يحدث داخل إسرائيل».

واستطرد نتنياهو بقوله: «لا نؤيد فرض إقامة دولة فلسطينية، ضغوط إنهاء الحرب في غزة تزداد يوماً بعد الآخر، 82% من الأمريكيين يدعمون إسرائيل، سنعمل على إجلاء المدنيين من رفح قبل شن العملية العسكرية، سنقاتل حتى تحقيق النصر الحاسم في قطاع غزة»، على حد قوله.