ملثمون يفرضون رقابة على أسواق رفح الفلسطينية.. من هم؟

ملثمون يجوبون الأسواق في رفح الفلسطينية، لا يحتكون بأحد لكنهم بحسب زعمهم يراقبون الأسعار في المدينة للاطمئنان على الأوضاع وأنها تسير على ما يرام، وذلك في ظل ظروف النزوح الجماعي لأهالي غزة واستقرارهم في مدينة رفح، ليصل العدد لأكثر من مليون نازح فلسطيني بعد القصف المتواصل للقوات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ملثمون مسلحون في أسواق رفح

ورصدت مقاطع فيديو متنوعة رجالاً ملثمين يتجولون بجوار طاولات البيع في أسواق رفح بأعداد مختلفة، بعد موجة لارتفاع كبير في الأسعار بغزة في ظل توقف دخول الواردات التجارية، ودخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية.

وأفاد أحد الملثمين في تصريحات لوكالة رويترز، إن تحركهم فرضته الظروف بعد هروب الشرطة إثر استهدافها من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنهم يسعون لإنفاذ القانون والنظام في الشوارع بدلا من دوريات الشرطة المختفية وأنهم يعتبرون أنفسهم «لجنة حماية شعبية».

5 معلومات عن ملثمي رفح الذين يجوبون الأسواق

1- يتواجدون بجوار طاولات البيع في الأسواق بمدينة رفح الفلسطينية.

2- يتنقلون بين الأسواق بهراوات «عصي صغيرة».

3- يضعون عصابات على رؤوسهم مكتوب عليها باللغة العربية «لجنة الحماية الشعبية».

4- يسعون لإنفاذ القانون والنظام لأن دوريات الشرطة اختفت من الشوارع بعد أن استهدفتها الضربات الإسرائيلية، وفقا لزعمهم.

5- تحركهم يستهدف معاقبة من يستغل حاجة الناس ويرفع الأسعار.