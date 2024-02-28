الرئيس السيسي: مصر لم تغلق معبر رفح.. ومستمرون في دعم القضية الفلسطينية

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأكاذيب التي تتردد حول إغلاق مصر لمعبررفح، موضحا: «خلال الـ4 شهور اللي فاتت وأكتر اتقال كلام بعضه مش دقيق ولكن التكرار أحيانا بيكون مهم لتأكيد الرسالة، مصر لم تغلق المنفذ».

وقف إطلاق النار بغزة

وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الخامسة: «علشان نعمل حاجة في الأوضاع التي تشهد اقتتال لازم نخلي بالنا ميحصلش مشكلة وإحنا بنعمل الإجراءات، وخلال الأيام الجاية نصل لوقف إطلاق النار وتبدأ إغاثة حقيقية لأهل القطاع في المجالات المختلفة».

وتابع: «مستمرون وهنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل لدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».