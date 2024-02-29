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دراما المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: حربنا مع الفصائل وليست مع سكان غزة

كتب:

منتصر سليمان
09:31 م | الخميس 29 فبراير 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال جيش الاحتلال، إن حربهم مع الفصائل الفلسطينية وليست مع سكان غزة، و«نسعى لتوسيع إيصال المساعدات الإنسانية»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، «مستعدون لمواجهة أي تصعيد يحدث خلال شهر رمضان».

وتابعت: «قواتنا لم تطلق النار تجاه قافلة المساعدات الإنسانية غرب مدينة غزة، ندفع ثمنا كبيرا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والإسرائيليون قلقون من التصعيد». 

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بقلم منتصر سليمان