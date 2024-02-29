جيش الاحتلال الإسرائيلي: حربنا مع الفصائل وليست مع سكان غزة

قال جيش الاحتلال، إن حربهم مع الفصائل الفلسطينية وليست مع سكان غزة، و«نسعى لتوسيع إيصال المساعدات الإنسانية»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، «مستعدون لمواجهة أي تصعيد يحدث خلال شهر رمضان».

وتابعت: «قواتنا لم تطلق النار تجاه قافلة المساعدات الإنسانية غرب مدينة غزة، ندفع ثمنا كبيرا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والإسرائيليون قلقون من التصعيد».