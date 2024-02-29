أخبار غزة.. وفاة 4 أطفال بسبب سوء التغذية يرفع الحصيلة إلى 10 شهداء خلال 24 ساعة

كشفت مصادر صحية فلسطينية عن استشهاد 4 أطفال في مستشفى كمال عدوان، شمال قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، نتيجة سوء التغذية والجفاف، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قبل قليل.

أخبار غزة.. ارتفاع شهداء الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 10 حالات

وبحسب الوكالة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء من الأطفال، نتيجة سوء التغذية والجفاف، إلى 10 أطفال في مستشفيات شمال غزة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشارت الوكالة إلى أن توقف مولدات المستشفيات في المنطقة الشمالية من القطاع الفلسطيني، يجعلها بمثابة «نقاط طبية ضعيفة وعاجزة عن توفير الخدمات المنقذة للحياة»، كما أنه حكم بالإعدام على ما يزيد على 700 ألف مواطن فلسطيني.

وطالبت مصادر طبية مسؤولة في قطاع غزة من الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الانساني، واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية، وتوفير احتياجاتها، كما دعت المجتمع الدولي لتوفير ممر إنساني آمن لوصول المساعدات الطبية والإنسانية والوقود، لمنع الكارثة الإنسانية والصحية شمال غزة.

أخبار غزة.. تزايد وفيات الأطفال نتيجة سوء التغذية

وبحسب مصادر طبية فلسطينية فقد استشهد 6 أطفال في وقت سابق أمس الأربعاء، 4 منهم في مستشفى كمال عدوان، و2 في مجمع الشفاء الطبي، نتيجة الجفاف وسوء التغذية، بالاضافة إلى استشهاد 4 أطفال اليوم، بمستشفى كمال عدوان، مما يرفع حصيلة الضحايا من الأطفال إلى 10 شهداء.

وارتفعت أعداد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي، إلى 30035 شهيداً، إضافة إلى70457 مصاباً في حصيلة غير نهائية، بخلاف آلاف المفقودين.