البيت الأبيض: بايدن يشكر الرئيس السيسي على قيادة مصر إيصال المساعدات إلى غزة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقشا خلال اتصال هاتفي الحرب في قطاع غزة وجهودهما لتأمين إطلاق سراح المحتجزين، كما وجه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس السيسي على قيادة مصر في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض، وشدد الرئيسان على أن إطلاق سراح المحتجزين سيؤدي إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة على مدى ستة أسابيع على الأقل.

جو بايدن والرئيس السيسي يتبادلان وجهات النظر حول الأحداث في غزة

كما تبادلا «بايدن» و«السيسي»، وجهات النظر حول كيفية تحويل هذه الفترة الطويلة من الهدوء إلى شيء أكثر ديمومة، وناقشا أيضًا التخطيط لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وكيف أن وقف إطلاق النار بموجب صفقة الرهائن سيساعد بشكل أكبر في تمكين تلك الجهود وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة.

اتفاق على البقاء على اتصال منتظم خلال الأيام المقبلة

وناقشا أيضًا الحادث المأساوي والمثير للقلق الذي وقع اليوم الخميس بشمال غزة، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية مئات الفلسطينيين أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات، وأعرب الرئيسان عن حزنهما لخسارة أرواح المدنيين، واتفقا على أن هذا الحادث يؤكد الحاجة الملحة إلى إنهاء المفاوضات في أقرب وقت ممكن وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما اتفقا على البقاء على اتصال منتظم خلال الأيام المقبلة.