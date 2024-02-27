باحث سياسي: مصر تلعب دورا رئيسيا في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنّ التعاون المصري الفرنسي ظهر في تسلم القاهرة شحنة مساعدات فرنسية لدعم سكان غزة، تتضمن 8 أطنان معدات طبية، لافتا إلى أن مصر هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني، وتلعب الدور الرئيسي في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

مُخيم جديد للنازحين في مدينة خان يونس

وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ ما تم إذاعته عن شروع مصر في إنشاء مُخيم جديد للنازحين في مدينة خان يونس والذي يُعد المخيم الثاني، يشير إلى الدعم الإنساني من مصر للشعب الفلسطيني، لأنها تأتي بالتزامن مع ارتفاع معدلات النزوح من القطاع بشكل غير مسبوق.

انفراجة قريبة في ملف الهدنة الإنسانية

وأشار فوزي إلى أنّ الشق الإنساني لا ينفصل عن البعد السياسي، إذ أن هناك حديثا يتصاعد في الأونة الأخيرة عن انفراجة قريبة في ملف الهدنة الإنسانية الجديدة داخل قطاع غزة، لافتا إلى وجود مساعٍ لتحقيق هدنة تمتد لـ6 أسابيع كأساس يمكن البناء عليه من أجل الدفع لوقف إطلاق النار.