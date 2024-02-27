رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

باحث سياسي: مصر تلعب دورا رئيسيا في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

كتب:

منة شبانة
09:33 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
المساعدات الإنسانية

المساعدات الإنسانية

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنّ التعاون المصري الفرنسي ظهر في تسلم القاهرة شحنة مساعدات فرنسية لدعم سكان غزة، تتضمن 8 أطنان معدات طبية، لافتا إلى أن مصر هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني، وتلعب الدور الرئيسي في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

مُخيم جديد للنازحين في مدينة خان يونس

وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ ما تم إذاعته عن شروع مصر في إنشاء مُخيم جديد للنازحين في مدينة خان يونس والذي يُعد المخيم الثاني، يشير إلى الدعم الإنساني من مصر للشعب الفلسطيني، لأنها تأتي بالتزامن مع ارتفاع معدلات النزوح من القطاع بشكل غير مسبوق.

انفراجة قريبة في ملف الهدنة الإنسانية

وأشار فوزي إلى أنّ الشق الإنساني لا ينفصل عن البعد السياسي، إذ أن هناك حديثا يتصاعد في الأونة الأخيرة عن انفراجة قريبة في ملف الهدنة الإنسانية الجديدة داخل قطاع غزة، لافتا إلى وجود مساعٍ لتحقيق هدنة تمتد لـ6 أسابيع كأساس يمكن البناء عليه من أجل الدفع لوقف إطلاق النار.

اقرأ المزيد:

ممثل فلسطين أمام «العدل الدولية»: إسرائيل تجاهلت مبادئ القانون الدولي

خبير سياسي: «أشتية» خطط لاستقالته من منصبه كرئيس لوزراء فلسطين منذ أسبوع

وزير الخارجية في چنيف: أوضاع فلسطين ناتجة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي عبر 75 سنة

وفاة جندي أمريكي أشعل النار في جسده أمام سفارة إسرائيل.. «فلسطين حرة» آخر كلماته

فنانة بريطانية شهيرة تغني «فلسطين حرة».. كيف رد يهود ويلز؟
بقلم منة شبانة