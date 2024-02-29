مدير البرامج الوقائية: 180 ألف مريض طلبوا خدمات صندوق مكافحة الإدمان المتنوعة خلال 2023

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنّ المؤسسات الخاصة بدأت تطلب الصندوق لعمل تحليل مخدرات للعاملين بها، مؤكداً تقدم أكثر من 17 عاملاً وموظفاً حكومياً طواعيةً للعلاج من خلال الصندوق خوفاً على مكانتهم الاجتماعية والأسرية.

وأضاف مدير عام البرامج الوقائية أنّ حجم التعاطى بين الموظفين تراجع من 8% إلى أقل من 0.5%، مؤكداً أنّ الإدمان حينما يقترن بجرائم متعددة يصبح جريمة، لذا يحرص الصندوق على توعية الموظفين وتعريفهم بقانون الكشف المبكر عن المخدرات: «بنعرفهم إنّهم ممكن بسلوك بسيط ينهوا خدمتهم فى القطاع العام».

ونوه «عسكر» بوجود أكثر من 11 وزيراً فى عضوية فى مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مؤكداً حرص الصندوق على توضيح آليات الوقاية والعلاج والكشف المبكر عن المخدرات، وكذا استعداد الصندوق ببرامج وأدوات جديدة ومتجددة فى العلاج: «نعتمد اعتماداً كلياً على الاستثمار فى قدرات المتطوعين بشكل كبير».

وأشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من المتطوعين فى الجامعات والمدارس والشوارع والمناطق المطورة، فضلاً عن برامج مكثفة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» فى كل القرى من أجل رفع الوعى بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة، خاصة المواد الجديدة والمستحدثة.

وأكد أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، حريصة على دعم برامج ومبادرات الصندوق، خاصة العلاج المجانى الذى يوفره الصندوق لأى شخص، مشيراً إلى أن عام 2023 شهد طلب أكثر من 180 ألف مريض على مستوى الجمهورية لخدمات الصندوق، سواء متابعات أو حجز أو علاج، موضحاً أنه يتم مواجهة الثقافات المتعددة للأهالى، حتى من خلال ألعاب الأطفال والتى تكون متنوعة ومرنة تُستخدم مع الثقافة الصعيدية أو ثقافة الوجه البحرى أو الدلتا.

وأضاف أن الصندوق يتبع آليات متجددة من خلال حملات طرق الأبواب لتوعية الأسر بأهمية الاكتشاف المبكر عن الإدمان: «مجرد الدخول لقرية أو مكان مطور لا بد أن تصاحبه الثقة بيننا وبين المجتمع الجديد»، لافتاً إلى استقطاب متطوعين جُدد فى المناطق المطورة تحت مسمى القيادات الطبيعية لتنمية روح القيادة لديهم والانتماء من خلال العمل على تنمية المهارات الحياتية وإعدادهم لمواجهة المشكلات المجتمعية كالإدمان والمخدرات.

ونوه مدير عام البرامج الوقائية بأن الصندوق يحرص على متابعة المتعافين لضمان حضورهم الجلسات سواء الفردية أو الجماعية، فضلاً عن معالجة المهارات الحياتية والعوامل البيئية المحيطة، مشيراً إلى وجود مجموعة من المظاهر للمخدرات المستخدمة حديثاً سواء جسمية أو سلوكية تتمثل فى زيادة العدوان وتغييرات فى الشكل والأسلوب بجانب الاعتداء على أفراد الأسرة بدون أى مبرر، سواء كان اعتداءً لفظياً أو محسوساً، لافتاً إلى أن المخدرات التخليقية الجديدة أفرزت أعراضاً جديدة ومختلفة، مثل العنف المتزايد والهواجس والشكوك فى الآخرين بشكل مستمر، واتخاذ قرارات مضطربة طول الوقت، مشدداً على أن صندوق علاج الإدمان يقدم العلاج بالمجان ولديه 30 مركزاً علاجياً على مستوى الجمهورية.