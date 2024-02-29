لقاءات تثقيفية متنوعة في مبادرة «مبدعون مختلفون» لذوي الهمم بالجيزة

تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في تنفيذ فعاليات مبادرة «مبدعون مختلفون» لليوم الثالث على التوالي، بمحافظة الجيزة، تحت شعار «نحن معكم» لتنمية مهارات طلاب المدارس من ذوي القدرات الخاصة ودمجهم بالمجتمع، في إطار برتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

ورشة تصميم فانوس رمضان بالورق الملون

بدأت الفعاليات من مدرسة العمرانية، مع محاضرة بعنوان «التأثيرات المختلفة للألوان على النفسية»، أعقبها ورشة لتدريب الأطفال على عدد من مهارات الأداء الحركي بمصاحبة الموسيقى، إلى جانب ورشة تصميم فانوس رمضان بالورق الملون.

شهدت مدرسة التربية الفكرية بالعياط، مجموعة من الورش الفنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، وورشة لتنمية مهارات التواصل والتعبير عن الذات، بالإضافة إلى مجموعة من الورش التي أقيمت بمدرسة الحي الـ16 الابتدائية لتعليم الرسم، والطباعة بالبصمة وعمل تصميمات بالطين الأسواني.

واستمرارا للأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، أعد فرع ثقافة الجيزة يوما ثقافيا لطلاب التربية الفكرية بمدرسة التحرير، تضمن ورشة تنمية مهارات وتخاطب، تصميم لوحات عن مظاهر شهر رمضان الكريم، عرض مسرح عرائس، فقرة رسم على الوجه، هذا بالإضافة إلى فقرة اكتشاف مواهب غنائية ومسابقة في المعلومات العامة.

وشهدت مدرسة التربية الفكرية بامبابة، لقاء للتعريف بفن الأوريجامي، تلاه محاضرة بعنوان «كيفية تنمية مهارات التواصل الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة»، ومسابقة ثقافية وترفيهية وتوزيع مجلات إصدارات قطر الندى على الفائزين، بينما أقامت مدرسة النجاح للتربية الفكرية، محاضرة بعنوان «آليات التعامل مع ذوى القدرات الخاصة»، إلى جانب لقاء بعنوان «كيف أنمي مهاراتي؟».