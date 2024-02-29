بعد إعلان «الثقافة» أسماء المقبولين.. معلومات عن مدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي

يستعد صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة لبدء الدراسة للدفعة الثالثة من مدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي، بعد إعلان أسماء المقبولين للحصول على المنحة المجانية للدراسة، بهدف خلق أجيال جديدة من فناني الخط والزخرفة يسهم في صون الهوية.

الدفعة الثالثة في مدرسة خضير البورسعيدي

وبحسب التنمية الثقافية، تضمنت مراحل التصفية للمتقدمين اجتياز 67 شخصا للاختبارات التحريرية، وأسفرت المقابلات الشخصية والتى أجريت معهم عن اجتياز 63 شخصا، 56 مصريا، و2 من بنجلاديش، و2 من تايلاند، وشخص واحد من باكستان، وآخر من اليمن، وثالث من الولايات المتحدة الأمريكية.

معلومات عن مدرسة خضير البورسعيدي

- بدأت الدراسة للدفعة الأولي من مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والتي دشنتها وزارة الثقافة في 2022.

- تدريس أنواع الخطوط المختلفة من الخط العربي بالمدرسة أبرزها: الديواني، والحرّ، الكوفي، الفارسي وتركيبات الخط الثُلث، وغيرها من الخطوط.

- يقوم بالتدريس نخبة من فناني الخط العربي تحت إشراف الفنان الكبير خضير البورسعيدي شيخ الخطاطين المصريين.

- الدراسة في مدرسة الفنان خضير البورسعيدي بمقر المدرسة في بيت السحيمي بشارع المعز.

- الدراسة مجانا وتأتي المنحة بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية مع مكتبات مصر العامة وفروعها في الجيزة، بورسعيد و الغردقة، بنها، وأسوان.

- الدراسة في المدرسة لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، ويُمنح الدارس شهادة إتمام الدراسة.